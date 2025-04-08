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Doğu Kudüs'te Gazze ile Dayanışma İçin Genel Grev

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Filistinliler, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'ye destek vermek amacıyla Doğu Kudüs'te genel grev düzenledi. Eski Şehir bölgesindeki dükkanlar kapandı, ulaşım durdu ve sokaklar sessizleşti.

- Doğu Kudüs'te Gazze ile dayanışma için genel greve gidildi

KUDÜS - Filistinliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Gazze ile dayanışma için genel greve gitti.

Filistinliler, İsrail'in katliamları nedeniyle Gazzelilere destek için bugün işgal altındaki Doğu Kudüs'te iş bıraktı. Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki dükkanlar İsrail'e tepki olarak kepenk indirdi. Doğu Kudüs sokakları sessizliğe bürünürken, ulaşım durma noktasına geldi.

Filistinli gruplar ve Hamas, işgal altındaki Filistin topraklarında, mülteci kamplarında yaşamın her alanını kapsayan genel grev çağrısında bulunmuştu. İşgal altındaki Batı Şeria'nın tüm kentlerinde ve mülteci kamplarında da genel greve yapılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / JERİES BASSİER - Güncel
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