Doğu Kudüs'te Filistinlilere Ait Okullarda Protesto Düzenlendi Güncel Haberler KUDÜS, 20 Eylül (Xinhua) -- Doğu Kudüs'teki Filistinlilere ait yaklaşık 150 okul, İsrail hükümetinin ders kitaplarını sansürleme ve İsrail müfredatını sınıflarda uygulama girişimlerini protesto etmek amacıyla Pazartesi günü kapılarını kapattı. KUDÜS, 20 Eylül (Xinhua) -- Doğu Kudüs'teki Filistinlilere ait yaklaşık 150 okul, İsrail hükümetinin ders kitaplarını sansürleme ve İsrail müfredatını sınıflarda uygulama girişimlerini protesto etmek amacıyla Pazartesi günü kapılarını kapattı. 19 Eylül 2022'de çekilen fotoğraf, Doğu Kudüs'teki Silvan semtinde bulunan Filistinlilere ait bir okulun boş bir sınıfını gösteriyor. (Fotoğraf: Muammar Awad/Xinhua) 19 Eylül 2022'de çekilen fotoğraf, Doğu Kudüs'teki Silvan semtinde bulunan Filistinlilere ait bir okulun boş oyun alanını gösteriyor. (Fotoğraf: Muammar Awad/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Doğu Kudüs İsrail Eylül Güncel Haberler

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