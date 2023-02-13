Doğu Kudüs'te bıçaklı saldırı girişiminde 1 İsrail polisi arkadaşının kurşunuyla yaralandı Güncel Haberler İşgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlenen bıçaklı saldırı girişiminde, bir İsrail polisinin arkadaşının kurşunuyla yaralandığı belirtildi. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlenen bıçaklı saldırı girişiminde, bir İsrail polisinin arkadaşının kurşunuyla yaralandığı belirtildi. İsrail polisinden yapılan açıklamaya göre, Kudüs'ün kuzeyindeki Şuafat Mülteci Kampının girişinde yer alan kontrol noktasındaki otobüsün denetimi sırasında, bıçaklı saldırı girişimi gerçekleştirildi. Bu esnada silahını kullanan bir güvenlik görevlisi kazara arkadaşını vurdu. Ağır yaralanan polis, tedavi altına alındı. Açıklamada bıçaklı saldırı girişiminde bulunan kişinin 13 yaşında olduğu ve gözaltına alındığı kaydedildi. İsrail polisi daha önce yaptığı başka bir açıklamada, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde, bir Yahudi yerleşimcinin bıçaklı saldırıda hafif yaralandığını duyurmuştu. Kaynak: AA / Güncel Doğu Kudüs İsrail Kudüs Güncel Haberler

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