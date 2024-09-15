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Doğu Kudüs'te Bıçaklı Saldırı Girişimi: Bir Polis Yaralandı

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İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Şam Kapısı'nda meydana gelen bıçaklı saldırı girişiminde bir polis hafif yaralandı, saldırgan ise etkisiz hale getirildi. Olayın ardından güvenlik önlemleri artırıldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Şam Kapısı'nda İsrail askerine yönelik bıçaklı saldırı girişiminde bir polisin hafif yaralandığı, saldırıyı düzenleyen kişinin ise etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İsrail Polis Sözcülüğü yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi Şam Kapısı çevresinde bir kişinin polise boynundan kesici bir aletle saldırdığını duyurdu.

Polisin hafif şekilde yaralandığı olayda, şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü belirtildi. Şüphelinin kimliği ise açıklanmadı.

Mescid-i Aksa'ya ulaşan ana girişlerden biri olan Şam Kapısı'ndaki olayın ardından bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve Aksa'ya girişlerin engellendiği kaydedildi.

Öte yandan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, hafif yaralı polisin ilk müdahalenin ardından Kudüs'teki Hadassa Hastanesi'ne kaldırıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Khaled Yousef - Güncel

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