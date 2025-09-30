Haberler

Doğu Kudüs'te Araçla Ezme Girişimi: 2 İsrailli Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki bölgede meydana gelen araçla ezme girişiminde 2 İsraillinin yaralandığını bildirdi. Olayda, araçla ezme girişiminde bulunduğu iddia edilen bir Filistinli, İsrailli bir yedek asker tarafından vuruldu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki bir noktada düzenlenen araçla ezme girişiminde 2 İsraillinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs ile Batı Şeria'daki Beytüllahim kenti arasındaki bir noktada araçla ezme girişiminin düzenlendiği belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan yazılı açıklamada, araçla ezme girişiminde 2 İsraillinin orta derecede yaralandığı ifade edildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, araçla ezme girişiminde bulunduğu iddia edilen Filistinlinin bölgedeki İsrailli bir yedek asker tarafından silahla vurulduğu ve durumunun belirsiz olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
Trump, Hamas'a Gazze planını onaylamak için süre verdi

Trump, Hamas'a Gazze planını onaylamak için süre verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 yaşındaki çocuk 'Ayağıma bastın' deyip akranını öldüresiye darbetti

Lisede dehşet! "Ayağıma bastın" deyip kalbi durana kadar dövdü
Altında rüzgar tersine döndü! İşte saatler içinde sert düşüş

Altında rüzgar tersine döndü! İşte saatler içinde yaşanan düşüş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.