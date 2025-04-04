Doğu Kesimlerde Hava Sıcaklığı Artıyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklığının doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağını, diğer bölgelerde ise belirgin bir değişiklik olmayacağını açıkladı.
(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) günlük hava tahminine göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağının tahmin edildiği kaydedildi.
Kaynak: ANKA / Güncel