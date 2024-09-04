Üye Girişi
Haberler

Doğu Karadeniz ve Ordu'da Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Sakarya, Bilecik, Denizli, Afyonkarahisar, Konya ve Niğde çevreleri ile Muğla'nın iç, Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 29, en düşük 17; İstanbul'da en yüksek 31, en düşük 22; İzmir'de en yüksek 34, en düşük 22 derece olacak.

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Sakarya, Bilecik, Denizli, Afyonkarahisar, Konya ve Niğde çevreleri ile Muğla'nın iç, Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 29, en düşük 17; İstanbul'da en yüksek 31, en düşük 22; İzmir'de en yüksek 34, en düşük 22 derece olacak.

Kaynak: ANKA / Güncel

Doğu Karadeniz Doğu Akdeniz Hava Durumu İç Anadolu Karadeniz İstanbul Denizli Bilecik Sakarya Akdeniz Ankara Güncel İzmir Muğla Niğde Konya Doğa Ordu

Büyük tartışma yaratan İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villanın yıkımına başlandı

Büyük tartışma yaratan İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villanın yıkımına başlandı

 MEB'den yeni düzenleme! Aradığınız öğrenciye artık ulaşılamayacak

MEB'den yeni düzenleme! Aradığınız öğrenciye artık ulaşılamayacak

 Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba istifa etti

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba istifa etti
Yiğit Bulut'un teğmenlerle ilgili sözleri Metiner'i küplere bindirdi: Senin gibi çöpler yüzünden AK Parti bu halde

Yiğit Bulut'un teğmenlerle ilgili sözleri Metiner'i küplere bindirdi: Senin gibi çöpler yüzünden AK Parti bu halde
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Diyarbakır Silvan'da ne oldu? Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney kimdir? TRT 1 YAYIN AKIŞI 4 Eylül TRT'de hangi diziler var? Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve programlar var? TRT FREKANS BİLGİLERİ... GALLER- TÜRKİYE MAÇI! Galler- Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Galler-Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçı hangi kanalda? 4 EYLÜL ALTIN FİYATLARI Gram altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım tam altın kaç TL? Aybüke öğretmen olayı nedir? Şehit Aybüke öğretmen ne zaman öldürüldü? Şenay Aybüke Yalçın kimdir? SON DAKİKA: Az önce deprem mi oldu? 4 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! GELİNİM MUTFAKTA 4 EYLÜL 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? ROBLOX AÇILDI MI? 4 EYLÜL ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 4 Eylül günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 4 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? 4-5 Eylül Bursa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Osmangazi, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi
title