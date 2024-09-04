Doğu Karadeniz ve Ordu'da Kuvvetli Yağış Bekleniyor

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Sakarya, Bilecik, Denizli, Afyonkarahisar, Konya ve Niğde çevreleri ile Muğla'nın iç, Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 29, en düşük 17; İstanbul'da en yüksek 31, en düşük 22; İzmir'de en yüksek 34, en düşük 22 derece olacak.