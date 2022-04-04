Doğu Karadeniz ve güneybatı kesimleri için fırtına uyarısı - Haberler

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Doğu Karadeniz ve güneybatı kesimleri için fırtına uyarısı

AA - Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
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Doğu Karadeniz ve güneybatı kesimleri için fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz kıyılarında fırtına, güneybatı kesimleri ile Konya, Karaman ve Aksaray'da kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

KARAMAN (AA) - Doğu Karadeniz kıyılarında fırtına, güneybatı kesimleri ile Konya, Karaman ve Aksaray'da kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmeye göre, Doğu Karadeniz, Trabzon, Rize, Artvin kıyılarında rüzgarın yarın sabah ve öğle saatlerinde, batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Muğla, Denizli, Isparta, Burdur, Antalya'nın yüksek kesimleri ile Konya, Karaman ve Aksaray'da da yarın güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması, iç kesimlerde yer yer toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel

Doğu Karadeniz, Karaman, Aksaray, Fırtına, Güncel, Haberler

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