Haberler

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusundaki yüksek kar örtüsüne sahip alanlarda çığ tehlikesi olduğunu açıkladı. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.

Vatandaşların, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Güncel
