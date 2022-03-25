Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı - Haberler

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Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı

AA - Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için çığ uyarısında bulunuldu.

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin genelinde yüksek kar örtüsünün olduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riski tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, çığ tehlikesinin 2 Nisan saat 18.00'e kadar süreceği aktarıldı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel

Doğu Anadolu Bölgesi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Meteoroloji, Güncel, Haberler

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