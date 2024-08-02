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Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da Sağanak Yağış Bekleniyor

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Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak, sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.

(ANKARA) - Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak, sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek. Yurdun kuzeydoğusu ve Akdeniz'in iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu olacak.

Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum'un kuzey ve doğu çevreleri ile Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar Manisa, Denizli, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 40 dereceye kadar yükselecek.

Hava sıcaklığı Ankara'da en yüksek 34, en düşük 25; İstanbul'da en yüksek 32, en düşük 21; İzmir'de en yüksek 35, en düşük 24 derece olacak.

Kaynak: ANKA / Güncel

Doğu Karadeniz Doğu Anadolu Ardahan Artvin Iğdır Kars Güncel Haberler

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