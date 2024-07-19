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Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da Kuvvetli Yağış Bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Sıcaklıklar ise 10 ilde 40 derecenin üzerine çıkacak.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

MGM verilerine göre, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Edirne, Kırklareli, Bolu, Karabük, Ordu ve Hakkari çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. MGM, kuvvetli yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Sıcaklıklar ise 10 ilde 40 derecenin üzerine çıkacak. Aydın'da 43, Manisa'da 41, İzmir, Denizli, Antalya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'da 40 derece olacak.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 34, en düşük 20; İstanbul'da en yüksek 35, en düşük 26; İzmir'de en yüksek 40, en düşük 29 derece olacak.

Kaynak: ANKA / Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Karadeniz Doğu Anadolu Erzurum Ardahan Artvin Kars Güncel Haberler

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