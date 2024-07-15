Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da Kuvvetli Yağış Bekleniyor

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son yaptığı değerlendirmelere göre, bugün Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Erzurum çevreleri ile Kars ve Ardahan'ın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Doğu Akdeniz Toroslar mevkisi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Osmaniye, Sinop, Sivas ve Van çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Sıcaklıklar 5 ilde 40 derecenin üzerine çıkacak. Aydın, Adıyaman ve Diyarbakır 40, Şanlıurfa ve Batman 41 derece olacak.