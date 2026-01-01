Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Batı Karadeniz için çığ uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Batı Karadeniz'de çığ riski bulunduğunu açıkladı. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgeler için vatandaşlar dikkatli olmaları yönünde uyarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Batı Karadeniz'de yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor.
Vatandaşlar, söz konusu durum karşısında dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.
