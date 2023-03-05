Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de yarın fırtına bekleniyor Güncel Haberler Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de yarın fırtına bekleniyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de yarın fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de yarın günün ilk saatlerinden itibaren başlayacak fırtınanın (50-75 kilometre/saat), akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Fırtına sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Kaynak: AA / Güncel Doğu Karadeniz Doğu Akdeniz Fırtına Güncel Haberler

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