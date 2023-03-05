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Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de yarın fırtına bekleniyor

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Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de yarın fırtına bekleniyor

Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de yarın fırtına bekleniyor.

Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de yarın günün ilk saatlerinden itibaren başlayacak fırtınanın (50-75 kilometre/saat), akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Fırtına sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

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