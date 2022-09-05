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Doğu Karadeniz kıyılarında yarın kuvvetli yağış bekleniyor

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Doğu Karadeniz kıyılarında yarın kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz kıyılarında yarın kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz kıyılarında yarın kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde iki gündür etkili olan sağanak ve gök gürültülü yağışlara ilave olarak, yarın da bölgede yerel kuvvetli yağışların devam edeceği öngörülüyor.

Başta heyelan tehlikesi olmak üzere sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Yeşim Sert Karaaslan - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Karadeniz Güncel Haberler

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