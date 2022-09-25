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Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

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Rize'nin yüksek rakımlı yaylaları, havaların soğumasının ardından kar yağışıyla beyaza büründü.

Rize'nin yüksek rakımlı yaylaları, havaların soğumasının ardından kar yağışıyla beyaza büründü.

Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle Çamlıhemşin ilçesi ile Artvin sınırları arasında bulunan ve doğal güzellikleriyle ünlü Kaçkar Dağları Milli Parkı'ndaki yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

Bölgede oluşan sis bulutlarını izlemek için her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Huser Yaylası'na çıkan ziyaretçiler manzaranın tadını çıkardı.

Kar kalınlığı, 2 bin rakımın üstündeki yaylalarda yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Avusor Yaylası'nda yaşayan Muhammet Kesici, AA muhabirine, kar yağışını beklediklerini belirterek, "Bazı yaylacılar göç etti. Yaylada şu an yaşayanlar var. Onlar da ilerleyen günlerde göç edecek." diye konuştu.

Kaynak: AA / Bülent İsmailoğlu - Güncel

Çamlıhemşin Artvin Rize Güncel Haberler

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