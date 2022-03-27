Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde fırtına bekleniyor - Haberler

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Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde fırtına bekleniyor

AA - Cankut Taşdan - Güncel
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Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimleri için fırtına uyarısında bulundu.

ARTVİN (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimleri için fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in doğusunda Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Cankut Taşdan - Güncel

Doğu Karadeniz, Meteoroloji, Fırtına, Artvin, Güncel, Haberler

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