Doğu Karadeniz İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışla ilgili uyarıda bulundu. Yağışların yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi ve sel gibi olumsuzluklara neden olabileceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanağın yarın akşam saatlerine kadar Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde aralıklarla kuvvetli olması bekleniyor.

Sağanağın ardından oluşabilecek sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel
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