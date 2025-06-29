Doğu Karadeniz İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz bölgesinde akşam saatlerinden itibaren Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklenildiğini açıkladı. Sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden sonra Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel