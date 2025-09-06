Haberler

Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji, bu gece itibarıyla Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kuzeyinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Doğu Karadeniz kıyıları için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşların, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
