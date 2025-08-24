Doğu Karadeniz İçin Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de bu akşam saatlerinden itibaren beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar için uyarıda bulundu. Ordu, Giresun, Rize ve Trabzon çevrelerinde yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Trabzon'un batı ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
