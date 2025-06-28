Doğu Karadeniz için Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak bekliyor. Ordu ve Giresun çevreleri ile Trabzon'un batısında yerel kuvvetli yağışlar olacağı tahmin ediliyor. Ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanağın, Ordu ve Giresun çevreleri ile Trabzon'un batısında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
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