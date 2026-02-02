Haberler

Doğu Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in doğusunda yarın sabah itibarıyla 6 ila 8 kuvvetinde fırtına beklendiğini açıkladı. Fırtınanın, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in doğusunda (Giresun-Artvin arası) rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatında 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
