Doğu Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in doğusunda (Giresun-Artvin arası) rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatında 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel