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Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli yağış ve kar bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın Doğu Karadeniz'de Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in yüksek rakımlı bölgelerinde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı öngörülüyor. Bölgede sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli yağış ve kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre yarın Doğu Karadeniz'de beklenen yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Artvin'in kuzey kesimlerinde çok kuvvetli yağmur ile sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in 600-800 metre üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Artvin'in kuzey iç kesimlerinde (Arhavi'nin iç kesimleri, Murgul, Borçka) yoğun kar yağışı öngörülüyor.

Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı alması beklenen yerlerde buzlanma ve don olayı ile bölgenin yüksek ve dağlık kesimlerinde tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Güncel

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