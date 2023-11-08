Doğu Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor
- Güncelleme:
Güncel Haberler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz bölgesinde yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde rüzgarın eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın etkisini perşembe akşam saatlerinde kaybetmesi bekleniyor.
Doğu Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz bölgesindeki rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, perşembe akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Güncel