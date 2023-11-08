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Doğu Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz bölgesinde yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde rüzgarın eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın etkisini perşembe akşam saatlerinde kaybetmesi bekleniyor.