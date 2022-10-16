Doğu Karadeniz'de 'vargit' çiçekleri açtı; yaylacılar dönüşe geçti

DOĞU Karadeniz yaylaları, sonbahar mevsiminin gelmesiyle 'vargit' olarak bilinen mor ve beyaz renkli çiçeklerle kaplandı. Yazın hayvanlarıyla yaylaya göç edenlerin dönüşünün habercisi olan vargit çiçeklerinin açmasıyla köye dönüş de başladı.

Trabzon'un Köprübaşı ilçesine bağlı Taşlı Yaylası'na ilkbaharda göç edenlerin çoğu havaların soğumasıyla dönüş yolunu tuttu. Vargit çiçekleri ile renklenen yaylalarda dönüş yoluna giren yaylacılar, hayvanlarıyla birlikte yaklaşık 5 saatlik yürüyüş sonrası köylerine indi.

Hasan Genç ise, "Vargit çiçeklerinin açması yayla zamanının bittiğinin göstergesidir. Ama ben kar yağana kadar burada kalacağım. Ağustos ayının sonlarında açmaya başlarlar. Ben hayvanlarımı alıp buraya geldim. Çiçeklerin açması çok güzel bir manzara sunuyor bize" diye konuştu.