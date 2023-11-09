Doğu Karadeniz'de Sağanak ve Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor

Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Giresun, Trabzon ve Rize'nin batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağışlar görülecek. Yarın sabah saatlerine kadar devam edecek yağışlar nedeniyle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısı yapılıyor.

Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinde Giresun ve Trabzon çevreleri ile Rize'nin batı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak.

Yarın sabah saatlerinde etkisini kaybedecek yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.