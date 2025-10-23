Haberler

Doğu Karadeniz'de Maden Potansiyeli ve Afetlerle Mücadele Sempozyumu Başladı

Güncelleme:
Trabzon'da gerçekleştirilen sempozyumda, Türkiye'nin jeostratejik önemi ve maden potansiyeli üzerine konuşmalar yapıldı. Bilimsel çalışmalarla dirençli şehirlerin oluşturulması gerektiği vurgulandı.

Trabzon'da, "Doğu Karadeniz Bölgesi Maden Potansiyeli ve Doğa Kaynaklı Afetlerle Mücadele" sempozyumu başladı.

KTÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünün 60.'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen sempozyumunda konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Türkiye'nin jeostratejik güç ve öneme sahip olduğunu söyledi.

Genç, büyükşehir belediyesi olarak Yeni Türkiye Yüzyılı anlayışı kapsamında dirençli şehirler oluşturmak için bilimin de desteğiyle çalışmalar yaptıklarını aktardı.

KTÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Bünyamin Er de jeoloji mühendisliği bölümünün üniversitenin kuruluş tarihinde üçüncü bölüm olduğunu belirtti.

Yaşanan afetlerin insanların tahribi sonucunda oluştuğunu dile getiren Er, "Bu işin öznesinde hep insan vardır, insanların uygulamaları vardır. Mutlaka insan ögesi üzerinde biraz daha fazla durulması gerekir. Ülke olarak politika anlamında stratejik değer anlamında, mevzuat anlamında yönetmelik ve yönergeler anlamında çok kaliteli çok ciddi içeriklere sahip mevzuatlarımız var. Uygulama noktasına geldiğimizde her zaman olumsuzluklarla karşılaşıyoruz. Bu depremlerde de heyelanda da diğer afetlerde de öyle." ifadelerini kullandı.

MTA Doğu Karadeniz Bölge Müdürü Murat Ünal ise gelişen teknolojiyle birlikte insanlığın ihtiyaçlarının çeşitlendiğini belirterek, "Yeryüzüyle ilgili bilgiye olan ihtiyacımız hiçbir zaman azalmadı. Bu bilgi ihtiyacı gelecekte de artarak devam edecektir. Yer bilimlerine olan ihtiyacımız da kaçınılmaz olarak artarak devam edecektir." dedi.

Jeoloji Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Semi Hamzaçebi de jeoloji mühendisliğinin yalnızca yer bilimleriyle ilgilenen bir disiplin olmadığını, insan yaşamının sürdürülebilirliğiyle doğrudan ilişkili bir meslek olduğunu söyledi.

Sempozyumda, KTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof Dr. Faruk Aydın ve sempozyum düzenleme kurulu başkanı KTÜ Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Gültekin de konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
