Doğu Karadeniz'de Kuvvetli Yağış Uyarısı

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yayımladığı son tahminlere göre, yarın sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Doğu Karadeniz'de görülecek yağışların yarın 04.00 ile 20.00 saatleri arasında Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in çevrelerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor.

MGM, kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.