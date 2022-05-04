Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak uyarısı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak uyarısı

AA - Esin Işık - Güncel
 - Güncelleme:
Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz'de bugün ve yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

GİRESUN (AA) - Doğu Karadeniz'de bugün ve yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de bugün ve yarın görülecek sağanağın Giresun çevresi ile Trabzon'un batısında kuvvetli olması öngörülüyor. Doğu Karadeniz'deki yağışların 1500 metre üzeri yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşlar, yağışın oluşturacağı ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Esin Işık - Güncel

Doğu Karadeniz, Meteoroloji, Giresun, Trabzon, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title