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Doğu Karadeniz'de Kışın İlk Karı Yaylalarda Etkili Oldu

Doğu Karadeniz'de Kışın İlk Karı Yaylalarda Etkili Oldu
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Doğu Karadeniz'deki yüksek kesimlerde kar yağışı başlamasıyla yaylacılar köylerine dönüş yapmaya başladı. Bölgedeki yaylalar karla kaplandı ve güzel manzaralar ortaya çıktı.

DOĞU Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, yaylacılar da büyükbaşlarıyla köylerine dönüşe geçti.

Doğu Karadeniz'de sonbahar mevsiminin başlamasıyla hava sıcaklıkları düştü. Bölgedeki yüksek rakımlı yaylalar ile dağlarda kar yağışı etkili oldu. Trabzon'da kar yağışının etkisiyle yaylalar da beyaza büründü. Bölgede etkili olan kar yağışı sonrası ortaya güzel görüntüler çıktı. Hava sıcaklıklarının düştüğü Köprübaşı ilçesi Köşk, Taşlı ve Hamza Ağa yaylaları karla kaplandı. Mahsur kalan yaylacılar, yolların açılmasıyla köylerine göç etmeye başladı.

'KIŞ ANİ BASKIN YAPTI'

Köprübaşı Arpalı Mahalle Muhtarı Hüseyin Kambur, "Yaylada kış ani bir baskın yaptı. Şiddetli bir kar geldi. Uzun zamandır böyle bir kar yağışı yaşamadık. Bir anda yağan kar nedeniyle yollar kapandı. Yaylacılar yaylalarda kaldılar. Belediyenin desteğiyle yolları açıyoruz. Fazla sıkıntılı bir bölgemiz kalmadı. Bugün yarın tamamen ulaşım sağlarız. Vatandaşlara ulaştık sıkıntılarını çözmeye çalışıyoruz. Yolunu açtığımız yaylalarda göç başladı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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