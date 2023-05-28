Doğu Karadeniz'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Seçim Başarısı Kutlandı

Trabzon, Rize, Bayburt, Ordu, Giresun, Gümüşhane ve Artvin'de vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı. Ellerinde Türk bayrakları ve Erdoğan posterleri taşıyan vatandaşlar, şehirlerinde toplanarak müzik eşliğinde kutlama yaptı. Kutlamalara bazı siyasi isimler de katıldı.

Trabzon, Rize, Bayburt, Ordu, Giresun, Gümüşhane ve Artvin'de vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutluyor.

Trabzon'da, ellerinde Erdoğan posterleri ve Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, Atatürk Alanı'ndaki AK Parti İl Başkanlığı önünde toplandı. Müzik eşliğinde kutlama yapanların yanı sıra bazı vatandaşlar da konvoy oluşturarak şehir turu attı.

Rize

Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık, tulum ve kemençe eşliğinde horon oynadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baba ocağı da olan Rize'de ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlar, sloganlar attı.

Şehirde uzun araç konvoyları oluşurken, Rize Belediyesi şehrin 12 noktasında havai fişek gösterisi yaptı.

Bayburt

Bayburt'ta da vatandaşlar, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından sevinç gösterilerinde bulundu.

Ellerinde bayraklar ve Erdoğan'ın posterlerini taşıyanlar, Cumhuriyet Caddesi'nde toplandı. Araçlarını bayraklarla süsleyen vatandaşlar konvoy oluşturarak kutlamalara eşlik etti.

Vatandaşlar, davul zurna eşliğinde halay çekerek sonuçları kutladı.

Ordu

Ordu'da da AK Parti İl Başkanlığı önündeki alanda toplananlar, müzik eşliğinde eğlendi. Ayrıca şehirde çok sayıda araçla konvoy düzenledi.

Vatandaşlar, havai fişek ve meşalelerle kutlama yaptı.

Gümüşhane

Gümüşhane'de de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı sokaklarda coşkuyla kutlandı.

AK Parti il başkanlığı önünde bir araya gelen vatandaşlar, Erdoğan lehine sloganlar attı.

Kutlamalara, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük ve diğer ilgililer de eşlik etti.

Artvin

Artvin'de şehir merkezinde toplanan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak, çeşitli marş ve şarkılar söyledi.

Davul zurna eşliğinde horon oynayan topluluk, daha sonra meşalelerle sloganlar atarak seçim başarısını kutladı.

AK Parti'den milletvekili seçilen Faruk Çelik, vatandaşlara destekleri için teşekkür ederek, "Millet ne derse o olur. Milletin dediği en güzeli, en doğrusudur." dedi.

Giresun

Giresun'da da Atatürk Meydanı'nda toplanan kalabalık, ellerindeki Türk bayraklarıyla çalan müzikler eşliğinde kutlama yaptı.

Konvoylarla şehir turu atılan, havai fişek gösterileri yapılan kutlamalara, meşaleler taşıyan bazı vatandaşlar da eşlik etti.

AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz, Erdoğan'a destekleri için Giresun halkına teşekkür etti.