Doğu Karadeniz'de Çay Hasadı Zorlaşıyor

DOĞU Karadeniz'de, 830 bin dekar alanda üretici ailelerin yaptığı yaş çay tarımında 2'nci sürgün sezonu açıldı, olgunlaşan ürünlerin hasadına başladı. Ziraatçi uzmanlar, 'üretecinin kendi çayını kendi toplasın' çağrısında bulunurken, üreticiler ise gençlerin bahçeye girip hasada yardımcı olmamasından yakındı. Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan, "Bölgede yeterli işçi olmayışı, gençlerin de aile tarımına katkı sağlamaması, hasadı oldukça zorlaştırıyor. Gençlerimiz, çay tarımından çok uzak" dedi.

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici tarafından yapılan yaş çay üretiminde 2023 yılı 2'nci sürgün sezonu açıldı. Son hazırlıklarını tamamlayan üreticilerin bazıları, bahçeye girip olgunlaşan ürünlerinin hasadına başladı. Birinci sürgünde 48 bin tonu aşkın alım yapılan bölgenin önemli ürünü çay tarımında, hasat için bu yıl bölgeye gelmeyen yabancı işçilerin yerini de yerli işçiler aldı. Ziraatçi uzmanlar, üreticinin kendi çayını kendi toplayıp, 'yabancı mevsimlik işçi göçü olmasın' çağrısı yaparken, üreticiler ise gençler ve çocuklarının bahçeye girip, hasada yardımcı olmamasından dert yandı. Bölgede kimi aileler yerli işçiye yönelirken, kimileri ise işçi sorununu aile fertleriyle bahçeye girip çözüyor. Üreticiler, gençlerin tarıma ilgisinin az oluşunu, çayın geleceğinde tehlike olarak görüyor.