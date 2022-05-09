Doğu Karadeniz'de 2 katı yağışa karşı 'su yönetimi' çağrısı

DOĞU Karadeniz'de, son 50 yıllık yağış miktarı 1270 milimetre olarak kayıtlara geçti. Bu rakamın Türkiye ortalamasının 2 katı olduğunu belirten Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Yüksek, ' Su yönetimi' çağrısı yaptı. Prof. Dr. Yüksek, su fazlalığının biyomühendislik yöntemlerle araziden sağlam derelere, derelerden de denizlere ulaştırılması gerektiğini belirtti.

Küresel iklim değişikliğiyle sık görülen ani, lokal ve şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarla boğuşan Doğu Karadeniz'de; son 50 yıllık yağış miktarı, Türkiye ortalamasının 2 katının üzerinde 1270 milimetre olarak kayıtlara geçti. Türkiye genelinde ise 50 yıllık yağış miktarı ortalaması 577 milimetrede kaldı. Yoğun yağış nedeniyle toprak çok hızlı su doygunluğuna ulaşırken, bölgenin eğimli ve engebeli arazi yapısı sel ve heyelanlara yol açıyor. Çözüm içinse uzmanlar, biyomühendislik yöntemlerin kullanıldığı su yönetimini öneriyor.

Karadeniz Bölgesi'nde en büyük sıkıntılardan birisinin dağınık yerleşim olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yüksek, "Dağınık yerleşiminden dolayı suların büyük çoğunluğunun bahçelere kaçma olasılığı yüksek. Bütün bunların mutlaka toplanarak, ekosistemde zarar oluşturmayacak şekilde evlerin drenajını yapmamız gerekiyor. Bu şekilde ancak suyu doğru yönetim şekline dahil edebiliriz. Karı da dikkate almamız gerekiyor. Yüksek rakımlardaki karın su eşdeğerinin ne kadar güçlü bir su potansiyeli taşıdığını bilmemiz ve ona göre karın erimesiyle birlikte oluşturabilecek riskleri dikkate alarak suyun planlamasını yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.