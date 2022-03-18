Doğu Karadeniz'de 1100 yerleşim yerinin yolu kardan kapalı

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde 9 ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle 1100 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Doğu Karadeniz'de etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kar nedeniyle Trabzon'da 216, Samsun'da 109, Rize'de 180, Giresun'da 105, Artvin'de 118, Gümüşhane'de 99, Sinop'ta 179, Bayburt'ta 26 ve Ordu'da 68 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.