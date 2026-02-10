Haberler

Yurdun doğusundaki bazı iller için kuvvetli kar, Batı Akdeniz için fırtına uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Yurdun doğusundaki bazı iller için kuvvetli kar, Batı Akdeniz içinse fırtına uyarısında bulundu. Ulaşımda aksamalar ve doğal afet risklerine karşı tedbirli olunması belirtildi.

Yurdun doğusundaki bazı iller için kuvvetli kar, Batı Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Van'ın kuzey ve güney ilçeleri, Hakkari'nin ve Şırnak'ın doğu kesimlerinin yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, buzlanma ve don, yükseklerde tipi ile düşük rakımlı yerlerde kar erimesine bağlı sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Batı Akdeniz'in batısında ise 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek rüzgarın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
