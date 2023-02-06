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DOĞU, GÜNEYDOĞU, İÇANADOLU VE AKDENİZ BÖLGESİ 7.4'LÜK DEPREMLE SALLANDI

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DOĞU, GÜNEYDOĞU, İÇANADOLU VE AKDENİZ BÖLGESİ 7.4'LÜK DEPREMLE SALLANDI

ANKARA, YURDUN, Doğu, Güneydoğu, İçanadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok il, saat 04.17'de Kahramanmaraş merkezli Riçhter ölçeğine göre 7.4 büyüklüğünde depremle sallandı.

ANKARA, YURDUN, Doğu, Güneydoğu, İçanadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok il, saat 04.17'de Kahramanmaraş merkezli Riçhter ölçeğine göre 7.4 büyüklüğünde depremle sallandı. AFAD'dan alınan bilgiye göre yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, yurdun büyük büyük bölümünden hissedildi. Sarsıntıyla birlikte yataklarından kalkan vatandaşlar sokaklara kaçıştı.


SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Akdeniz Güncel Haberler

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