Doğu Ekspresi'nde bayram yoğunluğu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Doğu Ekspresi'nde bayram yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Doğu Ekspresi'nde Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor.

Doğu Ekspresi'nde Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor. Bayram tatili geçirmek isteyen vatandaşlar Gar Binası'nın yolunu tuttu.

Kars'ta otobüs fiyatlarının yüksek olması nedeniyle uçaklarda yer bulamayan vatandaşlar, çareyi tren yolculuğunda buldu. Kurban Bayramı tatilini sevdikleriyle birlikte Kars'ta dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde Gar Binası'na geldi. Bavulunu kaparak tren garına gelen vatandaşlar, bayram öncesi hem ucuz hem de masalsı yolculuğun tadını çıkaracak. Doğu Ekspresi ile yoluculuk yapmanın keyfini yaşayacaklarını ifade eden vatandaşlar, bayram tatiline tren yolculuğuyla başlayacaklarını belirtti.

Kars'tan başlayan ve Ankara'da biten Doğu Ekspresi, Türkiye'nin en uzun tren yolculuklarından birisi oluyor. Yaklaşık 24 saat süren yolculuk boyunca vatandaşlar, birbirinden güzel manzaralar eşliğinde Ankara'ya varıyor.

Öte yandan Kurban Bayramı'nı sevdikleriyle birlikte geçirmek üzere Doğu Ekspresi için günler öncesinden biletlerini alan vatandaşların masalsı yolculuğu Kars'tan başladı. Saat 08.00'de Kars Garı'ndan hareket eden Doğu Ekspresi, sırasıyla Kars-Erzurum-Erzincan-Sivas-Kayseri-Kırıkkale'den geçerek yolcularını Ankara'da bırakacak.

(Işık Çapanoğlu /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title