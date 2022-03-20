Doğu Ekspresi ile yolculuğa 'kar' engeli - Haberler

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Doğu Ekspresi ile yolculuğa 'kar' engeli

Demirören Haber Ajansı - Bedir Altunok - Güncel
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Doğu Ekspresi ile yolculuğa 'kar' engeli

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde 2 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi, kara yolunun yanı sıra demir yolu ulaşımında da aksamaya neden oldu.

KARS (DHA) - DOĞU Anadolu Bölgesi'nde 2 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi, kara yolunun yanı sıra demir yolu ulaşımında da aksamaya neden oldu. Ankara- Kars seferini yapan turistik Doğu Ekspresi, Erzurum'un Horasan ilçesinde, Kars- Ankara seferini yapacak olan Doğu Ekspresi yolcuları da Kars Garı'nda bekletildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Topdağı bölgesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı, 4 metreye ulaştı. Erzurum'dan Kars'a dün gece hareket eden turistik Doğu Ekspresi, Horasan ilçesinde kar temizleme çalışmasının devam etmesi nedeniyle bekletildi. Yol açma çalışmasının aralıksız devam ettiği bölgede Kars'tan sabah saatlerinde Ankara'ya gedecek olan Doğu Ekspresi yolcuları da Kars Garı'nda bekletildi. Yolcular, karşılıklı olarak Erzurum'un Horasan ilçesi ile Kars'a kara yoluyla taşındı.

Kar yağışının yolculuklarına renk kattığını söyleyen turistik Doğu Ekspresi yolcuları ise karlı yollardan geçmenin heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Öte yandan özellikle tünel giriş ve çıkış noktalarında yoğun karın bulunduğu bölgede, tren rotatiflerle yol açma çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.


Doğu Ekspresi ile yolculuğa 'kar' engeli

Doğu Ekspresi ile yolculuğa 'kar' engeli

Demirören Haber Ajansı / Bedir Altunok - Güncel

Doğu Ekspresi, Doğu Anadolu, Kars, kar, Güncel, Haberler

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