Doğu'da karla mücadele Antalya ise deniz keyfi

Antalya güneşi görenler dünyaca ünü Konyaaltı sahilini doldurdu

ANTALYA - Türkiye'nin Doğu illerinde soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürürken, Antalya güneşi görenler dünyaca ünü Konyaaltı sahilini doldurdu. Kimi yürüyüş yapıp güneşlenirken kimisi de denize girmeyi ve kano ile denize açılmayı tercih etti.

Mayıs ayının sonlarına doğru yurdun doğu kesimlerinde kar yağışı ve sis, trafiği etkilemeye devam ederken. Antalya sahil kesimlerinde güneşi görenler dünyaca ünü Konyaaltı sahiline akın etti. Antalya kent merkezinde hava sıcaklığının 22 derece nem oranın ise yüzde 56 olan şehirde vatandaşlar park ve sahilleri doldurdu. Kimi yürüyüş yapıp güneşlenirken kimisi de denize girmeyi ve kano ile denize açılmayı tercih etti.

Öte yandan, varyant seyir terası, yasak olmasına rağmen adrenalin sever yamaç paraşütçülerin uğrak yeri olmaya devam etti. Ayrıca falezlerin alt kısmında bulunan kayalıklardan denize atlayanlar dikkati çekti.

"4 mevsimi aynı anda yaşayabilen bir ülke"

Haftanın her günü deniz gelen Can Türker, "Sabah 04.30'da gelirim denizime girerim çıktıktan sonrada işimize gideriz. Akşam iş çıkışı da gelip denize girip hem de sohbet ederiz. Güzel bir ortamı vardır Antalya'nın. Türkiye 4 mevsimi aynı anda yaşayabilen bir ülke bugün burada denize girersin 1 saat sonra da Saklı kente gidip kayak yapabilirsin. Türkiye'nin güzellikleri bunlar" dedi.