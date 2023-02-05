Doğu'da 5 ilde kar esareti; 1070 köy yolu ulaşıma kapandı

KAR yağışının etkisini sürdürdüğü Şırnak'ta 92 köy, Elazığ'da 280, Bingöl'de 283, Tunceli'de 197 ve Mardin'de de 218 köy yolu olmak üzere 1070 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

KAR yağışının etkisini sürdürdüğü Şırnak'ta 92 köy, Elazığ'da 280, Bingöl'de 283, Tunceli'de 197 ve Mardin'de de 218 köy yolu olmak üzere 1070 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekiplerinin kapalı yollarının açılması için yaptığı çalışma sürüyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 2 gündür etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanırken, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadelesini sürdürüyor. Şırnak'ta kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye, Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde 1 metreye ulaştı. Merkeze bağlı 6 köy, ilçelerden Beytüşşebap'a bağlı 14 köy, Uludere'ye bağlı 3 köy, Güçlükonak'a bağlı 16 köy, Cizre'ye bağlı 9 köy, İdil'e bağlı 44 köy olmak üzere 92 köye ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor.