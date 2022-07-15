Doğu'da 4 ilde şehitlerin kabirleri ziyaret edildi Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında camilerde mevlit okutuldu, şehitlikler ziyaret edildi. Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında camilerde mevlit okutuldu, şehitlikler ziyaret edildi. Bitlis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlerin kabirleri ziyaret edildi. Din Hizmetleri Şube Müdürü Bayram Aydın, şehitlerin mezarı başında Kur'an-ı Kerim okudu, İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani dua etti. Merkez Müftülük Camisi'nde öğle namazı öncesinde Mevlid-i Şerif okundu. Programa, Vali Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Emniyet Müdürü Celal Özcan, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve polisler katıldı. AA / Şener Toktaş - Güncel Demokrasi Muş Güncel Haberler

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