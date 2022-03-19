Doğu Anadolu yoğun karla ilkbaharda yeniden beyaza büründü - Haberler

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Doğu Anadolu yoğun karla ilkbaharda yeniden beyaza büründü

AA - Abdullah Söylemez - Güncel
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Erzurum, Kars, Ağrı, Tunceli, Iğdır ve Ardahan, ilkbahar ayının ilk ayı martta etkili olan karla yeniden beyaza büründü.

TUNCELİ (AA) - Erzurum, Kars, Ağrı, Tunceli, Iğdır ve Ardahan, ilkbahar ayının ilk ayı martta etkili olan karla yeniden beyaza büründü.

Kars, Ağrı, Iğdır, Tunceli ve Ardahan'da karla kaplandı

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Kars, Ağrı, Iğdır, Tunceli ve Ardahan'da ise ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kar nedeniyle bu kentlerde tipi nedeniyle sürücüler ile vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar da park halindeki araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Cadde ve sokakların beyaza büründüğü kentlerde, belediye ve Karayolları ekipleri sorumluluk bölgelerinde kar küreme ile tuzlama çalışması yürütüyor.

Doğu Anadolu yoğun karla ilkbaharda yeniden beyaza büründü

Doğu Anadolu yoğun karla ilkbaharda yeniden beyaza büründü

Doğu Anadolu yoğun karla ilkbaharda yeniden beyaza büründü

AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Ardahan, Tunceli, Kars, kar, Güncel, Haberler

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