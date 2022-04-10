Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde çığ uyarısı - Haberler

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Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde çığ uyarısı

AA - Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
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Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde çığ uyarısı

Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde çığ riski bulunduğu bildirildi.

Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde çığ riski bulunduğu bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde, yoğun kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski olduğu belirtilerek, dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel

Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Meteoroloji, kar, Güncel, Haberler

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