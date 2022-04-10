Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde çığ uyarısı

Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde çığ riski bulunduğu bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde, yoğun kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski olduğu belirtilerek, dikkatli ve tedbirli olunması istendi.