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Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı

Güncel Haberler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun Kuzey kesimleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğini bildirerek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun Kuzey kesimleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğini bildirerek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji, Doğu Anadolu'nun Kuzey kesimleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde  bugün 12.00'dan 23.59'a kadar yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğini bildirerek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji'den konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Bugün öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Erzincan ve Artvin çevreleri, Gümüşhane'nin kuzeyi ile Trabzon'un ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: ANKA / Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Karadeniz Güncel Haberler

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