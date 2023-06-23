Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun Kuzey kesimleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğini bildirerek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji, Doğu Anadolu'nun Kuzey kesimleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde bugün 12.00'dan 23.59'a kadar yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğini bildirerek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji'den konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Bugün öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Erzincan ve Artvin çevreleri, Gümüşhane'nin kuzeyi ile Trabzon'un ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."