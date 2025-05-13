Doğu Anadolu Şehit Aileleri Federasyon Başkanı Doğan: "Önceki süreçte randıman alamadık umarım bu sefer alınır"

ELAZIĞ - Doğu Anadolu Şehit Aileleri Federasyon Başkanı Veysel Doğan, "Önceki süreçte randıman alamadık umarım bu sefer alınır" temennisinde bulundu.

Terör örgütü PKK, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği kongrenin ardından dün yayımladığı sonuç bildirgesinde silahlı mücadeleye son verdiğini ve silah bırakma kararı aldığını duyurdu. Açıklama, Türkiye'nin terörle mücadelesinde önemli bir gelişme olarak kaydedildi. Kararın ardından kamuoyunda şehit ailelerinin bu gelişmeye ilişkin görüşleri merak konusu oldu. Doğu Anadolu Şehit Aileleri Federasyon Başkanı Veysel Doğan ise daha önceki süreçlerin olumlu sonuçlanmadığını ve bundan sonraki süreçten randıman alınmasını beklediklerini söyledi. Doğu Anadolu Şehit Aileleri Federasyon Başkanı Veysel Doğan, " Bakalım görelim. Daha önceki yaşadığımız süreçte randıman alamadık. Bundan inşallah alırız. Tabi ki birçok acı verdik, birçok kayıp verdik. İnşallah bundan sonra kayıp vermeyiz. Ama biz de Türkiye Cumhuriyetiyiz, koskoca bir devletiz. İki tane çapulcuya boyun eğecek kadar da aciz bir millet değiliz." diye konuştu.