Doğu Anadolu'nun yüksek kesimleri için çığ uyarısı
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Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde, çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.
Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde, çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'nun doğusu başta olmak üzere, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi bekleniyor.
Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA / Güncel