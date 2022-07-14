Doğu Anadolu'nun saklı güzelliği Balık Gölü kampçı aileleri ağırlıyor

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde el değmemiş doğasıyla her mevsim ayrı güzelliğe bürünen 2 bin 241 rakımlı Balık Gölü, yazın kamp yapmak isteyen ailelerin uğrak yeri oluyor.

Taşlıçay'a yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Sinek Yaylası mevkisinde bulunan göl, adaları, balık, kuş türleri ve doğal güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

Kışın 6 ay yüzeyi buzla kaplı kalan ve şubatta dalgıçların su altı dalışı yaptığı Balık Gölü, sıcak geçen yaz aylarında piknik yapmak ve şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin tercih ettiği yerler arasında bulunuyor.

Dört mevsim fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken ve yazın kamp yapmak isteyen yerli, yabancı turistlerin uğrak mekanı haline gelen göl, son yıllarda düzenlenen yaz ve kış festivalleriyle daha çok bilinir hale geldi.

Serin havada çadır kurup tekne gezintisine çıkan misafirler, hem şarkılar, türküler eşliğinde halay çekiyor hem de çocuklarıyla yüzmenin keyfini yaşıyor.

"16 ve 17 Temmuz'da Balık Gölü'nde 3'üncü yaz festivali düzenleyeceğiz"

Taşlıçay Kaymakamı Adem Topaca, AA muhabirine, gölün doğal güzellikleriyle ziyaretçileri ağırlamaya devam ettiğini söyledi.

Herkesin gelip Balık Gölü'nü görmesi gerektiğini belirten Topaca, şöyle konuştu:

"16 ve 17 Temmuz'da Balık Gölü'nde 3'üncü yaz festivali düzenleyeceğiz. Belediye başkanımızla istişarelerde bulunmak üzere buraya geldik. Vatandaşlarımız da piknik yapmak ve gölün güzelliklerinden yararlanmak için sürekli buraya geliyor. Ağrı'nın bu güzelliğini tüm Türkiye'ye tanıtmak ve herkesi burada ağırlamak istiyoruz. Kurban Bayramı tatilinde burada yoğunluğun çok fazla olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin her kesiminden gelen vatandaşlarımız burada piknik yapıyor."

Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir ise Balık Gölü'nde düzenledikleri festivallerin artık geleneksel hale geldiğini anlattı.

Hafta sonu yapılacak festival için hazırlıkları tamamladıklarını ifade eden Taşdemir, "Festivalde çocuk oyun etkinlikleri, su oyunları, flyboard gösterisi ve kano gibi birçok etkinlik olacak. Ulusal ve yerel sanatçılarımız sahne alacak. Geçen sene de burada dolu dolu geçen bir festival yapmıştık ve 20 binden fazla katılım olmuştu. Cumartesi ve pazar günü yapılacak festivale herkesi davet ediyoruz." dedi.

Vatandaşlardan Hatice Ünal da Balık Gölü'nün masmavi görüntüsüyle denizi andırdığını ve yayla havasında piknik yamanın keyfini çıkardıklarını dile getirdi.