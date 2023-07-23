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Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli sağanak uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinde yarın öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Selma Kasap - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ardahan Erzurum Güncel Haberler

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